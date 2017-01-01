Атташе с видом на Кремль

Майор Мартин Манхоф провел в Советском Союзе больше двух лет в начале 1950-х годов. Он работал помощником военного атташе в американском посольстве, располагавшемся неподалеку от Красной площади.

Манхоф не упускал возможностей, связанных с такой работой. Будучи одаренным фотографом, он отснял сотни сценок из повседневной советской жизни – как в Москве, так и в других регионах СССР.

После обвинений в шпионаже майор Манхоф уехал из страны, но захватил с собой катушки 16-миллиметровой кинопленки, а также сотни цветных слайдов и негативов, отснятых за время работы в СССР. Среди этих материалов оказалась и съемка похорон Сталина – одного из поворотных событий в советской истории.

В США материалы Манхофа оказались никому не нужны. Они пылились в картонных коробках в помещении бывшей автомастерской, затерянной на северо-западе страны, пока их не обнаружил историк из Сиэттла.